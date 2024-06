Eder Militao wraca po ciężkiej kontuzji do wysokiej formy podczas Copa America. "AS" nie ma wątpliwości, że Brazylijczyk w takiej dyspozycji będzie filarem defensywy Realu Madryt podczas meczu o Superpuchar Europy, który zostanie rozegrany w Warszawie.

Militao wraca do wysokiej formy na Copa America

Real Madryt bacznie obserwuje formę Edera Militao, który wraca do pełnej sprawności i formy podczas trwającego Copa America. Jak donosi ” AS”, klub jest pod wrażeniem występów brazylijskiego obrońcy, który nie tylko regularnie gra w reprezentacji Canarinhos, ale również pokazuje się z bardzo dobrej strony.

Biorąc to pod uwagę, Militao jest gotów do gry w finale Superpucharu Europy przeciwko Atalancie, który odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Brazylijski defensor wystąpi obok Antonio Rudigera na środku obrony Realu Madryt, co stanowi duże wzmocnienie dla zespołu, przekonują hiszpańscy dziennikarze.

Powrót Militao to ogromna radość dla kibiców Realu Madryt, którzy przez większą część poprzedniego sezonu nie mogli podziwiać jego gry. Obrońca po ciężkiej kontuzji wracał do formy pod koniec kampanii i zagrał nawet w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund, ale jego występy były dalekie od optymalnych. Wygląda na to, że Copa America jest przełomowe w jego powrocie do wysokiej dyspozycji.

Real Madryt, mimo powrotu Militao, nie zamierza jednak poprzestawać na obecnym składzie defensywy i aktywnie szuka wzmocnień na rynku transferowym. Leny Yoro to jedno z nazwisk, które pojawia się w kontekście transferu do stolicy Hiszpanii. Klub musi jednak dokładnie ocenić wszystkie opcje. W obliczu odejścia Nacho Fernandeza, Królewscy szukają równowagi pomiędzy nowymi nabytkami a obecną kadrą.

