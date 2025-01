Mbappe goni Lewandowskiego. Strata maleje błyskawicznie!

fot. Associated Press / Alamy I Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski I Kylian Mbappe

Mbappe coraz bliżej Lewandowskiego. Trwa rywalizacja o koronę

Robert Lewandowski na początku sezonu radził sobie znakomicie. Wrócił do najwyższej formy strzeleckiej, trafiając regularnie i przesądzając o zwycięstwach Barcelony. Od pewnego czasu Polaka dopadł kryzys, co potwierdzają mizerne statystyki. Od listopada zdobył zaledwie dwa gola w La Liga, sześciokrotnie schodząc z boiska bez poprawy swojego dorobku. Wykorzystuje to Kylian Mbappe, który zbliża się do Lewandowskiego i wraca do rywalizacji o koronę króla strzelców.

Wydaje się, że Francuz wreszcie się zaaklimatyzował na Santiago Bernabeu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mierzył się z olbrzymią krytyką, z którą nie mógł sobie poradzić. Gwiazdor Realu Madryt w końcu gra na miarę oczekiwań, liderując ofensywą swojej drużyny. W niedzielnym starciu z Las Palmas dwukrotnie trafił do siatki, potwierdzając wysoką formę.

Na czele klasyfikacji strzelców wciąż jest Lewandowski, ale Mbappe wskoczył na drugą lokatę. Ma na koncie 12 goli, podczas gdy Polak zgromadził ich do tej pory 16. Różnica wciąż jest spora, ale maleje z każdym tygodniem. Mając na uwadze, że to napastnik Realu Madryt prezentuje obecnie znacznie lepszą dyspozycję, niebawem może dogonić kapitana Biało-Czerwonych.

Klasyfikacja strzelców La Liga po 20. kolejkach

1. Robert Lewandowski (Barcelona) – 16 goli

2. Kylian Mbappe (Real Madryt) – 12 goli

3. Raphinha (Barcelona) – 11 goli

4. Ante Budimir (Osasuna) – 10 goli

5. Dodi Lukebakio (Sevilla) – 9 goli