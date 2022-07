PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpańska Marca pokusiła się o porównanie składów Realu Madryt i FC Barcelony przed niedzielnym El Clasico, które zostanie rozegrane w Las Vegas podczas przygotować obu drużyn do nowego sezonu. Początek spotkania o godzinie 5:00 czasu polskiego.

Marca porównała składy Realu i Barcelony przed niedzielnym El Clasico

Na wielu pozycjach silniejszy wydaje się Real Madryt

Barcelona potrzebuje jeszcze wzmocnień w defensywie

El Clasico w Las Vegas, po raz drugi w USA

Dla Realu Madryt będzie to pierwszy przedsezonowy pojedynek. Dla Barcelony będzie to już trzeci sparing. Wcześniej Duma Katalonii zremisowała 1:1 z Olmo, a także rozgromiła Inter Miami 6:0. To drugie El Clasico, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Poprzednie, rozegrane pięć lat temu, skończyło się zwycięstwem Barcelony 3:2.

Real – Barcelona, letnie transfery

Real Madryt starał się pozyskać Kyliana Mbappe, który ostatecznie postanowił zostać w Paris Saint-Germain. Po tym, jak Francuz odrzucił ofertę Los Blancos, mistrzowie La Liga wzmocnili swoją obronę i pomoc, pozyskując odpowiednio Antonio Rudigera i Aureliena Tchouameniego. Pierwszy przybył na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z Chelsea, a drugi dołączył z Monako za 80 mln euro.

Jeśli chodzi o Barcelonę, Katalończycy byli bardzo aktywni w okienku transferowym, wydali już 105 mln euro na pozyskanie Raphiny, Roberta Lewandowskiego, Andreasa Christensena, Francka Kessie i Pablo Torre.

Wartość składu Realu Madryt jest wyceniana na 843,5 mln euro, podczas gdy wartość Barcelony wynosi obecnie 771,2 mln euro. Los Blancos ma piąty najcenniejszy skład w Europie, a Blaugrana zajmuje siódme miejsce na tej liście.

Real – Barcelona, defensywa

Obecnie uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w Europie, Thibaut Courtois będzie bronił dostępu do bramki Królewskich w przyszłym sezonie. Tymczasem Antonio Rudiger wzmocnił i tak już silną defensywę, która składała się z Edera Militao, Davida Alaby i Nacho Fernandeza.

Jeśli chodzi o Barcelonę, to Katalończycy nadal poszukują wzmocnień w tej strefie boiska. Na ich radarze znajdują się Jules Kounde i Inigo Martinez.

Real Madryt również wygląda lepiej zarówno na prawej, jak i lewej stronie defensywy. Dani Carvajal i Ferland Mendy stanowili o sile Królewskich w zeszłym sezonie i tak też będzie w następnym. Blaugrana wciąż szuka prawego obrońcy, który stałby się zawodnikiem pierwszego składu, podczas gdy Jordi Alba jest niekwestionowanym, pierwszym wyborem Xaviego na lewej stronie.

Czytaj także: Kolejny gracz Barcelony na liście życzeń Ten Haga

Real – Barcelona, pomoc

Real Madryt ma tu więcej głębi, mając sześciu czołowych graczy: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Tchouameni, Eduardo Camavinga i Fede Valverde. W składzie jest też Dani Ceballos, choć jego przyszłość jest wciąż trochę niepewna.

Z drugiej strony Barcelona wydaje się słabsza w tej strefie boiska, gdzie Sergio Busquets, Pedri, Torre, Sergi Roberto, Gavi i Frenkie de Jong rywalizują o trzy miejsca. Cała szóstka to podobni gracze i tylko Kessie może zaoferować zespołowi coś innego.

Real – Barcelona, atak

Karim Benzema i Vinicius utworzyli jeden z najlepszych duetów ofensywnych w Europie w zeszłym sezonie i będą chcieli ponownie dobrze współpracować w tym sezonie.

Z kolei jeśli chodzić o Barcelonę to oczekuje się, że Robert Lewandowski i Ansu Fati będą niekwestionowanymi liderami w ofensywie w nadchodzącym sezonie tworząc wspaniały duet. Z pewnością będzie im jednak brakować zgrania, przynajmniej na początku sezonu, dlatego tutaj także obecnie silniejszy wydaje się Real Madryt.

Jeśli chodzi o pozostałuych zawodników, Barcelona wydaje się mieć większą głębię składu, ponieważ Ferran Torres, Ousmane Dembele, Raphinha i Pierre-Emerick Aubamenyang mogą zaoferować Xaviemu więcej opcji, niż Rodrygo, Marco Asensio i Eden Hazard mogliby dać Realowi Madryt.

Zobacz również: Militao z nowym kontraktem w Realu Madryt