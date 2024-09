Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta - prezydent Barcelony

Marc Bernal otrzymał nowy kontrakt od Barcelony

Marc Bernal kilka tygodni temu niestety nabawił się poważnej kontuzji. 17-letni pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co będzie musiał pauzować co najmniej do końca obecnego sezonu. To ogromny cios dla młodego zawodnika, który zdążył już pokazać się z bardzo dobrej strony w pierwszym zespole Barcelony.

Duma Katalonii zdecydowała się wykonać ładny gest w stosunku do młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii. FC Barcelona zaktualizowała i poprawiła bowiem warunki kontraktu Marca Bernala, który zobowiązał się do podpisania z Barcą nowej umowy, ważnej do 30 czerwca 2029 roku, gdy tylko ukończy osiemnasty rok życia.

LATEST NEWS | Update to Marc Bernal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2024

Piłkarz jest formalnie związany z katalońskim klubem do połowy 2026 roku, ale co ważne, klauzula przedłużenia kontraktu o kolejne trzy lata aktywuje się automatycznie pod koniec maja 2027 roku, kiedy pomocnik będzie obchodził 18. urodziny. Warto dodać, że równocześnie zwiększona została klauzula odstępnego zawodnika, która obecnie wynosi 500 milionów euro.

Włodarze klubu z Camp Nou w ten sposób pokazali wielkie wsparcie dla swojego piłkarza, który przeżywa aktualnie bardzo trudny moment. Lider La Ligi jednocześnie odstraszył również gigantów Premier League, którzy od dawna monitorowali sytuację defensywnego pomocnika. Ostatnio mówiło się o zainteresowaniu Markiem Bernalem ze strony Manchesteru United.

Młodzieniec w seniorskiej drużynie Barcelony rozegrał łącznie 3 spotkania. Gdy Marc Bernal wyleczy uraz, to zapewne poprawi swój dorobek.