Carlo Ancelotti rozmawia z Realem Madryt na temat nowego kontraktu

Carletto wzbudza jednak spore zainteresowanie ze strony potentatów

Ofertę 64-letniemu Włochowi miał złożyć m.in. Manchester United

Carlo Ancelotti łączony z Manchesterem United

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga gra w kratkę, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość holenderskiego trenera na Old Trafford. Co ciekawe, Czerwone Diabły potencjalnego następcę byłego opiekuna Ajaksu Amsterdam podobno widzą w… Carlo Ancelottim.

Jak podaje Arancha Rodriguez, 64-letni Włoch otrzymał propozycję od angielskiego klubu. Carletto od dłuższego czasu jest również łączony z objęciem posady selekcjonera reprezentacji Brazylii.

Niewykluczone jednak, że Carlo Ancelotti zostanie w Realu Madryt, bowiem Królewscy są coraz bardziej przekonani co do przedłużenia umowy z bardzo doświadczonym menedżerem.