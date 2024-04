Real Madryt szykuje transfer z Włoch, spora suma za obrońcę

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Malick Thiaw

Malick Thiaw na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt jest na najlepszej drodze, aby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2023/24. Florentino Perez już myśli o przyszłorocznych zmaganiach i solidnych wzmocnieniach. Gigant z La Liga zaczął rozglądać się za nowym defensorem we Włoszech.

Niemiecki dziennik “Bild” przekonuje, że Malick Thiaw wzbudził zainteresowanie Królewskich. 22-letni Niemiec ma zastąpić Nacho, który opuści Santiago Bernabeu wraz z wygaśnięciem kontraktu w czerwcu. Thiaw bardzo się rozwinął, odkąd dołączył do Milanu z Schalke 04 Gelsenkirchen. Obrońca miałby wzmocnić rywalizacje o miejsce w składzie drużyny Carlo Ancelottiego. Pokazuje się solidnie w Serie A.

Niemiecki zawodnik od grudnia do lutego leczył uraz ścięgna udowego, a poniedziałkowe derby Mediolanu przegapił z powodu nadmiaru żółtych kartek. Wartość Thiawa wzrosła w czasie jego pobytu we Włoszech do 30 milionów euro. Kontrakt trzykrotnego reprezentanta Niemiec obowiązuje do lata 2027 roku.

Malick Thiaw w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach zaliczył jedną asystę. Defensor posiada również fińskie obywatelstwo. Schalke 04 otrzymało za Thiawa 8,8 mln euro w 2022 roku.