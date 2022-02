PressFocus Na zdjęciu: Joachim Loew

Florentino Perez ma mieć coraz większe wątpliwości dotyczące Carlo Ancelottiego. Prezydent Realu Madryt wierzył, że doświadczony Włoch może poprowadzić jego nowy projekt, ale z każdym miesiącem coraz mocniej w to wątpi.

Real Madryt prowadzi w tabeli La Liga, ale praca Carlo Ancelottiego wzbudza w klubie coraz większe wątpliwości

Zmiana szkoleniowca może być jednym z elementów rewolucji planowanej na letnie okno transferowe

Jednym z kandydatów łączonych z pracą na Santiago Bernabeu jest Joachim Loew

Ancelotti wzbudza wątpliwości

Ancelottiemu w przekonaniu Pereza nie pomogło również odpadnięcie z rozgrywek o Puchar Króla. Real Madryt został w ubiegłym tygodniu wyeliminowany z dalszej gry przez Athletic Bilbao, po bardzo słabym występie na San Mames, w którego trakcie nie stworzył sobie żadnej klarownej sytuacji do zdobycia bramki aż do 80. minuty.

W biurach Królewskich z brakiem zrozumienia spotyka się także wiele personalnych decyzji włoskiego szkoleniowca. Ancelotti bardzo rzadko daje szansę gry Eduardo Camavindze czy Fede Valverde, co sprawia, że obaj coraz mocniej zastanawiają się nad swoją przyszłością w drużynie. Mocno eksploatowany przez Ancelottiego jest również Karim Benzema, co coraz mocniej odbija się również na jego formie. Na dłuższy odpoczynek pod wodzą Włocha nie mogą również liczyć inni kluczowi zawodnicy drużyny. Wszystko to nie jest dobrym prognostykiem przed drugą częścią sezonu.

Real Madryt na lato planuje transferową ofensywę, a jednym z piłkarzy, którzy mają trafić na Santiago Bernabeu jest Kylian Mbappe. Francuski napastnik zna Ancelottiego z czasu jego pracy w PSG, gdzie nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia.

Loew czeka na ofertę Realu

Wszystko to sprawia, że w Madrycie coraz mocniej rozważają również zmianę szkoleniowca. Według El Nacional, Florentino Perez reaktywował nawet plan zatrudnienia Joachima Loewa. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec pozostaje bez pracy od zakończenia Euro 2020, a w ostatnim czasie odrzucał wszystkie oferty, które do niego trafiały. Niemiec jest podobno bardzo zainteresowany pracą w Madrycie, a od jakiegoś czasu uczy się także języka hiszpańskiego. Jedynym warunkiem, który Loew stawia Realowi Madryt jest posiadanie decyzyjności w kwestiach transferów do i z klubu.

Zmiany szkoleniowca w Madrycie nie należy jednak spodziewać się przed zakończeniem sezonu, ale jeżeli Ancelotti w drugiej jego części nie zmieni swojego nastawienia, to jego przyszłość w Realu będzie stała pod znakiem zapytania.

