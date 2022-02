PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Gavi to jedno z największych piłkarskich odkryć ostatnich miesięcy i jednocześnie jeden z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Utalentowany 17-latek nadal nie podpisał nowego kontraktu z katalońskim klubem, a na listę klubów, które starają się go skusić dołączają kolejne. Hiszpana chce między innymi menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

FC Barcelona nadal nie może ogłosić podpisania nowego kontraktu z Gavim

Utalentowanego pomocnika wysokimi wynagrodzeniami kuszą przedstawiciele klubów Premier League

Gavi w pierwszej Dumie Katalonii zadebiutował na początku obecnego sezonu

Liverpool z ogromną ofertą dla Gaviego

Obecna umowa Gaviego z Barceloną obowiązuje co prawda do czerwca 2023 roku, ale znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 50 milionów euro. Wyłożenie jej przez czołowe europejskie kluby, biorąc pod uwagę potencjał młodego Hiszpania, nie będzie dla nich żadnym problemem.

Duma Katalonii zdaje sobie z tego sprawę i usilnie stara się przekonać piłkarza do przedłużenia kontraktu. Nie będzie to łatwe, bowiem inne kluby kuszą Gaviego znacznie wyższym wynagrodzeniem. Niedawno mówiło się o ofercie ze strony Chelsea, a teraz do licytacji przystąpił Liverpool, który chce wykorzystać problemy finansowe klubu z Camp Nou.

Barcelona złożyła już Gaviemu konkretną ofertę, która gwarantuje piłkarzowi znaczną podwyżkę wynagrodzenia oraz premię za złożenie podpisu pod nową umową w wysokości od 1,5 do 2 milionów euro. Biorąc pod uwagę wiek piłkarza oferta jest dobra, ale nieporównywalna do tej tej z Liverpoolu. Jak informuje El Nacional, klub z Anfield Road oprócz wyższej pensji w wysokości około 4 milionów euro, oferują piłkarzowi również bonus w wysokości 10 milionów euro. Liverpool jest oczywiście gotowy na aktywowanie klauzuli odstępnego, w efekcie czego nie musieliby negocjować z Barceloną.

Gavi na boiskach La Liga zadebiutował niedługo po swoich 17 urodzinach, w sierpniowym meczu z Getafe. Do tej pory w hiszpańskiej ekstraklasie wystąpił 18 razy, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty. Do tego dołożył między innymi sześć występów w Lidze Mistrzów.

