FC Barcelona jest przekonana, że Robert Lewandowski będzie mógł wystąpić w kolejnym meczu ligowym, w którym Duma Katalonii zmierzy się z Atletico Madryt. Obecnie czekamy na oficjalną decyzję w tej sprawie.

Wciąż nie wiadomo, czy Lewandowski zagra z Atletico

Polak został zawieszony na trzy mecze, ale kara została tymczasowo wstrzymana

Barcelona liczy na występ polskiego napastnik w hitowym starciu

Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Mecz z Atletico Madryt będzie bardzo ważny dla FC Barcelony, która chce utrzymać się na szczycie Primera Division i nie dać się prześcignąć Realowi Madryt. Duma Katalonii wierzy, że w tym spotkaniu będzie mógł wystąpić Robert Lewandowski.

Reprezentant Polski trafił na pierwsze strony gazet w Hiszpanii w tym tygodniu po tym, jak wystąpił w derbach Katalonii przeciwko Espanyolowi, mimo że technicznie był zawieszony na trzy mecze po incydencie w starciu z Osasuną. Kara została jednak wstrzymana do czasu ponownego rozpatrzenia.

Decyzja ta mocno zirytowała Espanyol, który od tego czasu złożył oficjalną skargę i zażądał przyznania walkoweru. Przypomnijmy, sobotnie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Jednak wśród wszystkich tych kontrowersji istnieje również niepewność, czy Lewandowski będzie dostępny w meczu z Atletico Madryt. Według Jose Alvareza w El Chriringuito, Katalończycy są przekonani, że będą mieli do dyspozycji swojego najlepszego strzelca na mecz.

Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ Barcelona ma tę przewagę, że piątek jest świętem w Hiszpanii, co oznacza, że madrycki sąd może wydać ostateczny werdykt w tej sprawie dopiero na początku przyszłego tygodnia. Brak rozstrzygnięcia w sprawie Lewandowskiego może spowodować, że pozostanie on dostępny do gry przeciwko Atletico Madryt, co może stanowić impuls dla Katalończyków.

Szkoleniowiec Atletico Madryt, Diego Simeone, został niedawno zapytany o obecność Polaka w nadchodzącym spotkaniu, ale Argentyńczyk odmówił rozmowy na ten temat, sugerując, że koncentruje się tylko na najbliższym pojedynku w Pucharze Króla.

