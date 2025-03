Lewandowski zaskoczył odpowiedzią. “Nie czuję różnicy”

Robert Lewandowski rozmawiał z Noemí de Miguel z Movistar Plus+. Gwiazdor Barcelony został zapytany o swoją dyspozycję fizyczną i zaskoczył odpowiedzią.

Źródło: Movistar Plus+

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy, Fútbol en Movistar Plus+ Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski “w pełni sił”

39 meczów, 34 gole – tak Robert Lewandowski prezentuje się w aktualnym sezonie. Reprezentant Polski w sierpniu będzie świętował 37. urodziny, jednak wiek absolutnie nie przeszkadza mu w zdobywaniu bramek. Napastnik Barcelony imponuje skutecznością, niezależnie od rozgrywek. W La Liga jest liderem klasyfikacji strzelców, a drugie miejsce zajmuje dziesięć lat młodszy Kylian Mbappe.

Jak czuje się Lewandowski? O to zapytała go Noemí de Miguel Movistar Plus+. Były zawodnik Bayernu Monachium stwierdził, że absolutnie nie odczuwa upływu czasu – Jestem w dobrej kondycji fizycznej i mogę grać na najwyższym poziomie. Nie czuję różnicy między teraz a trzy lata temu – przyznał otwarcie Polak.

🎙️ Lewandowski, con @Noemidemiguel:



"Me siento bien físicamente y puedo jugar a nivel top".#DeportePlus pic.twitter.com/VPaHLYNMdm — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 14, 2025

Snajper Blaugrany spędził na boisku nieco ponad 3000 minut. W dziesięciu pojedynkach Ligi Mistrzów osiem razy schodził z murawy przed upływem końca meczu, natomiast w La Liga zanotował 13 pełnych spotkań na 25, w których zagrał.