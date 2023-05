Lewandowski z ekspresowym golem. Polak przybliża Barcę do tytułu [WIDEO]

Robert Lewandowski znakomicie otworzył spotkanie Espanyol - Barcelona. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców już w 11. minucie derbów miasta i przybliża Blaugranę do mistrzowskiego tytułu.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

W 34. kolejce La Liga miało miejsce starcie Espanyol – Barcelona

Zwycięstwo pozwoli gościom zapewnić sobie tytuł

Robert Lewandowski trafił już w 11. minucie

Espanyol – Barcelona. Lewandowski otwiera wynik derbów

Wynik starcia Espanyol – Barcelona mógł zadecydować o tym, że Blaugrana już w 34. kolejce La Liga sięgnie po tytuł mistrzowski. Goście muszą wygrać, by w niedzielę zapewnić sobie triumf w ligowych rozgrywkach. Podopieczni Xaviego od samego początku meczu ruszyli do ataków, by jak najszybciej otworzyć wynik meczu.

W 11. minucie Ronald Araujo znakomicie podał na skrzydło do Alexa Balde. 19-latek uniknął spalonego, wdarł się w pole karne i zagrał przed bramkę do wbiegającego Roberta Lewandowskiego, a polski snajper wygrał starcie z obrońcą i umieścił piłkę w siatce, tym samym dając Barcy prowadzenie w derbach.

Poniżej nagranie z akcji bramkowej, którą zamknął Lewandowski:

🇵🇱 R⚽️⚽️⚽️BERT LEWANDOWSKI! 🔥



Polak trafia do siatki i przybliża FC Barcelonę do mistrzowskiego tytułu! 🏆 Co za asysta Alejandro Balde! ⚡



— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 14, 2023

W 20. minucie wynik podwyższył Alex Balde, który wykorzystał dogranie Pedriego.