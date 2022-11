Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma pozytywny wpływ na kolegów z Barcelony. Potwierdził to Raphinha, który jest pod wrażeniem Polaka.

Robert Lewandowski został pochwalony przez klubowego kolegę

Miłe słowa w stronę Polaka skierował Raphinha

Brazylijczyka zaskoczyła postawa 34-latka

Lewandowski zaskoczył swoją postawą

Tego lata Robert Lewandowski przeniósł się na Camp Nou. Barcelona dzięki transferowi Polaka zyskała bramkostrzelnego napastnika, ale również lidera w szatni i na boisku. 34-latek jest bowiem przykładem dla swoich młodszych kolegów, którzy są pod wrażeniem etosu pracy kapitana polskiej kadry.

– Powiem ci prawdę. Biorąc pod uwagę wszystko, czego już doświadczył, byłem zaskoczony pracą, którą wkłada w każdą sesję treningową. Spodziewałem się po nim mniej. To niesamowite. Zawsze daje z siebie wszystko, dużo biega, pomaga przy kryciu – powiedział Raphinha, dla którego Lewandowski jest inspiracją.

– Widzisz siebie w wieku 25 lat, ciężko pracujesz i myślisz, że jest to twoja najlepsza wersja, a potem widzisz 34 latka, który każdego dnia robi to, co może, by być jak najlepszym. Sposób, w jaki pracuje jest inspirujący – dodał brazylijski skrzydłowy, który tak jak Lewandowski, wzmocnił tego lata Barcelonę. Jego statystyki nie są rzecz jasna tak dobre jak Polaka. Raphinha strzelił bowiem dwa gole i zaliczył cztery asysty.

