FC Barcelona nagrała wideo, w którym pozdrawiała rosyjskich fanów

Tę sytuację skrytykował Robert Lewandowski

W odpowiedzi na reakcję Polaka, dziennikarz rosyjskiego portalu napisał felieton, w którym nazwał Lewego “najbardziej znienawidzonym piłkarzem w Rosji”

Stanowisko Lewandowskiego nie przysporzyło mu popularności w Rosji

W FC Barcelonie nie sposób narzekać na nudę. Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie, w którym Alejandro Balde i Sergi Roberto pozdrawiali fanów z Rosji. Nie było to oficjalne stanowisko klubu, ale i tak wzbudziło zdecydowane, negatywne reakcje. W rozmowie z portalem Interia Sport sytuację skomentował Robert Lewandowski.

— Dowiedziałem się o tym po czasie i delikatnie mówiąc, byłem bardzo nim zaskoczony. Pytałem w klubie o tę sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi. W takich sytuacjach często nie wie się nawet, z kim się rozmawia. To oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie, bo ewidentnie coś nie zostało dopilnowane. W efekcie wyszło bardzo źle. Jednocześnie z tego, co wiem, to klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację – mówił napastnik.

Te słowa nie spotkały się, z kolei, z aprobatą rosyjskich dziennikarzy. Portal sport24.ru określił go mianem “najbardziej znienawidzonego piłkarza w Rosji”. Polak stał się nawet bohaterem felietonu Giergija Iljuszczenki. Ten podkreśla fakt, że Lewy odmówił gry przeciwko reprezentacji Rosji podczas baraży o Mistrzostwa Świata w Katarze.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach klubowych. Zanotował w nich 33 bramki i siedem asyst.

