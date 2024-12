Lewandowski oceniony! Co piszą o nim Hiszpanie po meczu Barcy z Betisem?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z kolejnym golem dla Barcelony

Robert Lewandowski odpoczywał we wtorkowym meczu z Mallorką. Jednak w sobotę polski napastnik wrócił do wyjściowego składu. Nie był to jednak spektakularny występ. Przez znaczną część spotkania gracz FC Barcelony był niewidoczny. Ale w 39. minucie znakomicie odnalazł się w polu karnym i zrobił to, co należy do prawdziwej “dziewiątki”. Wykorzystał jedyną okazje i dał prowadzenie swojej drużynie.

Zobacz wideo: Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Mimo to, Lewandowski zebrał dość przeciętne noty za pojedynek z Realem Betis. – Przez pierwsze 40 minut zagrał bardzo, bardzo słabo. Tracił piłki i nie uczestniczył w grze. Kiedy szykowaliśmy się na ocenę “czwórkę”, pokazał, że “dziewiątka” musi być w kluczowej akcji. I wtedy doprowadził do wyniku 0:1 – napisał o nim serwis sport.es, od którego Polak otrzymał notę “6” w dziesięciostopniowej skali.

– Niezawodny. Zdobył bramkę na 0:1 przy pierwszym kontakcie po podaniu od Kounde, osiągając stuprocentową skuteczność. Był we właściwym miejscu i o właściwym czasie – napisali z kolei o występie Lewandowskiego w “Mundo Deportivo”.

Mecz ostatecznie zakończył się podziałem punktów. Emocji nie brakowało szczególnie w drugiej odsłonie, a gol wyrównujący dla Betisu na 2:2 padł dopiero w doliczonym czasie gry.