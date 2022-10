fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie przestaje cieszyć swoją grą kibiców FC Barcelony. W sobotę reprezentant Polski poprowadził Katalończyków do wygranej nad Valencią. To właśnie po golu 34-latka Barca wygrała i ma już tylko punkt straty do pierwszego Realu Madryt.

Robert Lewandowski jest aktualnie najlepszym strzelcem La Liga

Na koncie 34-latka jest 13 trafień

Zawodnik opowiedział ostatnio, co jest kluczem do skutecznej gry

Lewandowski robi swoje i dobrze na tym wychodzi

Robert Lewandowski z dużymi nadziejami trafił latem do ekipy z Camp Nou. Zawodnik miał sprawić, że FC Barcelona z nim w składzie wywalczy awans co najmniej do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a ponadto wygra mistrzostwo La Liga. Już wiadomo, że Katalończycy w elitarnych rozgrywkach nie namieszają.

Tymczasem Lewy w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów odniósł się do stylu swojej gry, dzięki któremu jest jednym z najlepszych napastników na świecie.

– Moje decyzje są bardziej dojrzałe i przemyślane, moje ruchy są prawie niekontrolowane. Można powiedzieć, że myślę bez zastanowienia. To mózg instynktownie daje ten lub inny impuls nogom, ponieważ zgromadził wiele informacji w ciągu swojej kariery – powiedział Lewandowski cytowany przez Football Espana na Twitterze.

W trakcie trwającej kampanii polski napastnik wystąpił w 17 spotkaniach. Strzelił w nich 18 goli, a ponadto zaliczył cztery asysty. Lewandowski ma kontrakt ważny z Barcą do 2026 roku.

