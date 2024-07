Lewandowski ma być zbawcą. Flick wprost o treningach Barcelony

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick czeka na Lewandowskiego. Piłkarze Barcelony marnują okazje

Hansi Flick został nowym szkoleniowcem Barcelony, zastępując Xaviego Hernandeza. Kibice Dumy Katalonii wiążą z niemieckim trenerem wielkie nadzieje, ponieważ wszyscy znają jego dokonania z czasów Bayernu Monachium.

Przyjście byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec to dobra nowina dla Roberta Lewandowskiego. Polak w trakcie swojej kariery najlepsze liczby notował właśnie pod opieką Hansiego Flicka, pobijając m.in. legendarny rekord Gerda Muellera.

Teraz obaj znów będą mieli okazje do wspólnej pracy. Flick wierzy, że Lewandowski stanie się czołową postacią w ataku Barcelony. Potwierdzają to ostatnie słowa trenera.

– Dla mnie Robert będzie w polu karnym. Jest niesamowity. Wiecie, to są jego cechy i myślę, że to jest to, czego mi brakuje na treningach, czyli strzelania goli, ponieważ potrzebujemy wielu okazji, aby strzelić gola na treningu – skomentował Flick.

Z wypowiedzi można wywnioskować, że aktualnie dostępni ofensywni gracze często marnują swoje okazje do zdobycia bramki. Być może Lewandowski sprosta oczekiwaniom i uspokoi Flicka.

FC Barcelona rozpocznie swoją kampanię przedsezonową w Stanach Zjednoczonych od meczu przeciwko Manchesterowi City, który odbędzie się 30 lipca w Orlando. Następnie, 3 sierpnia, zmierzą się z Realem Madryt w towarzyskim El Clasico w New Jersey. Ostatni mecz Blaugrana rozegra 6 sierpnia przeciwko Milanowi.

