IMAGO / Urban and sport Na zdjęciu: Lewandowski

FC Barcelona wygrała z Realem Betis 5:0 w meczu 5. kolejki LaLiga

Gola i dwie asysty zdobył Robert Lewandowski

Polak został doceniony przez zagraniczne portale

Przełamanie Lewandowskiego. “Wyzwolony dynamiką Joao Felixa”

Robert Lewandowski zaliczył dobry występ w wygranym meczu FC Barcelony z Realem Betis. Napastnik zdobył gola na 2:0, a później zaliczył dwie asysty. Nie umknęło to uwadze zagranicznych mediów, które doceniły przełamanie Polaka.

– Na pewno lepszy występ z jego strony, niż na początku sezonu. Bramka padła po bardzo ładnym strzale lewą nogą. W drugiej połowie prawie strzelił pięknie piętą. Wsparcie, jakie otrzymał w tym przypadku, zdziałało cuda, ponieważ nie był zmuszony do cofania się aż tak bardzo. To może być droga naprzód dla Barcelony – ocenił serwis Everything Barca.

– Polak wyglądał na znacznie bardziej pewnego siebie i zaangażowanego niż kiedykolwiek wcześniej, zdobywając drugiego gola dla Barcelony pięknym finiszem. Dziś jednak jego poruszanie się było lepsze i ogólnie wydawał się znacznie bardziej zaangażowany w grę, wyzwolony dynamiką Joao Felixa – dostrzegł portal Barca Universal.

– Wyglądał ostrzej niż wcześniej i wykazywał się doskonałą świadomością. Dobrze spisał się z Felixem i zanotował 2 asysty oraz jednego gola – podsumował serwis Barca News Network.

