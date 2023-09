IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona pokonała Real Betis 5:0 w meczu piątej kolejki LaLiga

Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty

Po spotkaniu Polak został zapytany o klęskę z Albanią

Porażka z Albanią siedzi w głowie Lewandowskiego

FC Barcelona zdemolowała Real Betis, wygrywając 5:0 w spotkaniu piątej kolejki LaLiga. Solidne zawody rozegrał Robert Lewandowski, który zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty. Po meczu kapitan reprezentacji Polski porozmawiał chwilę z dziennikarzem stacji Eleven Sports. Nie zabrakło pytania o to, czy takie zwycięstwa pozwalają zapomnieć o klęsce z Albanią.

– To nie jest takie łatwe. Oczywiście na tym poziomie trzeba sobie z tym radzić, to nie jest łatwa rzecz. Ale gdzieś trzeba wyłączyć ten tryb i przejść na kolejne mecze. Wiadomo, że z jednej strony się rozmyśla o tym, ale z drugiej strony trzeba o tym, nie zapomnieć, ale wyłączyć się przynajmniej na ten czas trwania meczu, przygotowania do meczu, bo jednak na pewno by to nie pomogło, jeśli by to w głowie zostało – powiedział Lewandowski.