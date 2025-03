Lewandowski czy Mbappe? Superkomputer wskazał króla strzelców

Robert Lewandowski w sezonie 2024/25 walczy o drugą w karierze koronę króla strzelców La Liga. Wszystko wskazuje na to, że dla Polaka będzie to najlepszy pod względem zdobyczy bramkowej sezon na hiszpańskich boiskach. Ma jednak poważnego rywala w walce o koronę - Kyliana Mbappe. Superkomputer BETSiE wyliczył jak możesz wyglądać klasyfikacja najlepszych strzelców La Liga na koniec sezonu.

Associated Press/Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kylian Mbappe

Lewandowski w drodze po drugą koronę

Dla Roberta Lewandowskiego to trzeci sezon w barwach Barcelony. Polak swoją przygodę z hiszpańską La Liga rozpoczął w sezonie 2022/23, od razu sięgając po miano najlepszego strzelca. Polak zdobył wówczas 23 bramki, wyprzedzając w klasyfikacji strzelców Karima Benzemę (19) i Joselu (16). Korony nie udało mu się jednak obronić w kolejnym sezonie, w którym zdobył dla Barcelony 19 bramek. Lepszym dorobkiem mogli się pochwalić Artem Dowbyk (24) i Alexander Sorloth (23).

W obecnym sezonie Lewandowski ponownie jest poważnym kandydatem do korony. Dla Polaka będzie to najpewniej najlepszy sezon pod względem strzeleckim na boiskach La Liga. W 26 dotychczas rozegranych spotkaniach zdobył 22 bramki. Do końca sezonu Barcelona rozegra jeszcze 11 spotkań. Najbliższą okazję do powiększenia swojego dorobku będzie miał już w czwartek (27 marca), kiedy Duma Katalonii w zaległym meczu La Liga zmierzy się z Osasuną Pampeluna.

Zobacz także: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (VIDEO)

Najgroźniejszym rywalem Lewandowskiego w walce o tytuł króla strzelców jest niewątpliwie Kylian Mbappe. Francuz po dość słabym początku sezonu zaczął regularnie trafiać i ma obecnie na koncie 20 goli. Warto także pamiętać o tym, że Real Madryt ma do rozegrania jeden mecz mniej od Barcelony.

Superkomputer wskazał faworyta

Prognozy dotyczącej końcowej klasyfikacji strzelców La Liga w sezonie 2024/25 dokonał superkomputer BETSiE. I ma bardzo dobre wiadomości dla polskich kibiców i samego Lewandowskiego. Według tej prognozy Lewandowski może zakończyć obecny sezon z 31 bramkami na koncie. Drugie miejsce z 27 trafieniami miałby zająć Kylian Mbappe, natomiast trzecia lokata przypadłaby Ante Budimirowi (21 goli)

Końcowa klasyfikacja strzelców La Liga wg BETSiE

zawodnik oczekiwana liczba goli 1 Robert Lewandowski 31 2 Kylian Mbappe 27 3 Ante Budimir 21 4 Raphinha 19 5 Oihan Sancet 16 6 Alexander Sorloth 15 7 Ayoze Perez 14 8 Julian Alvarez 14 9 Dodi Lukebakio 14 10 Kike Garcia 14

Zobacz również: aktualna klasyfikacja strzelców La Liga