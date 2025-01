fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zagra tak, jak na początku sezonu?

Barcelona oraz Real Madryt spotkają się przy okazji niedzielnego finału Superpucharu Hiszpanii. Będzie to drugie El Clasico w tym sezonie. Bilans układa się korzystnie dla Blaugrany, która pod koniec października rozbiła Królewskich na Santiago Bernabeu aż 4-0. Był to okres jej znakomitej dyspozycji, kiedy to wyrosła na faworyta w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Wiele się od tego czasu zmieniło – ekipa Hansiego Flicka zanotowała kilka gorszych wyników, tracąc fotel lidera La Ligi.

W niedzielę ma szansę, aby zażegnać kryzys i ponownie wrócić do znakomitej dyspozycji. Za faworyta uchodzi Real Madryt, który ma w swoich szeregach zawodników o większej wartości, a dodatkowo ustabilizował osiągane rezultaty.

Robert Lewandowski nie może doczekać się pierwszego gwizdka arbitra. W wywiadzie dla ESPN zapewniał, że Barcelona może zdobyć Superpuchar Hiszpanii, jeśli nawiąże swoją grą do początku sezonu, kiedy to radziła sobie wyśmienicie. Była wówczas nieosiągalna dla swoich rywali, w tym również Realu.

– Jestem bardzo zadowolony. Liczę, że finał będzie naprawdę dobrym meczem i pokażemy nasz najlepszy futbol, ponieważ to wyjątkowe wydarzenie. Pierwsza okazja do zdobycia tytułu. Chcę zdobyć trofeum.

– Real Madryt ma wyśmienitych zawodników. Indywidualnie są bardzo dobrzy. Czasami myślisz, że grają wolno, że nie mają meczu pod kontrolą, ale oni czekają, aby zadać ci jeden cios, więc my musimy być gotowi. Jeśli zagramy nasz futbol, jeśli postaramy się, by nie dawać im wielu okazji, możemy wygrać i będziemy lepszą drużyną – przekonywał snajper Blaugrany.