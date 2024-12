fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona poradziła sobie bez Lewandowskiego

Robert Lewandowski od początku sezonu prezentuje się znakomicie. Jest najlepszym strzelcem Barcelony, regularnie trafiając do siatki. Jego bramki pomagają w kolejnych zwycięstwach, dzięki czemu Blaugrana wyrosła na faworyta do mistrzostwa Hiszpanii i jednego z głównych kandydatów do zdobycia Ligi Mistrzów. W ostatnich tygodniach wpadła jednak w kryzys, który poskutkował aż trzema kolejnymi spotkaniami bez kompletu punktów. We wtorek Barcelona chciała się przełamać w starciu z Mallorcą.

Hansi Flick zaskoczył, gdyż posadził Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty zagrał natomiast Ferran Torres, który rozpoczął strzelanie. Barcelona do przerwy remisowała 1-1, zaś po zmianie stron kompletnie rozbiła rywala, trafiając mu jeszcze czterokrotnie. Swojego gola zaliczył chociażby Pau Victor, który do tej pory nie grał zbyt wiele.

Pod koniec starcia Mallorca była już całkowicie zdestabilizowana, natomiast Lewandowski nie podniósł się z ławki rezerwowych. Nie otrzymał szansy, aby poprawić dorobek strzelecki i odskoczyć rywalom w klasyfikacji najskuteczniejszych.

Po meczu Flick potwierdził, że było to zgodne z jego planem. Lewandowski miał tego dnia nie zagrać, więc cieszy się, że Barcelona sprostała wyzwaniu i poradziła sobie bez niego.

– Jeszcze wczoraj nie miałem tego w planach. Rozmawiałem z moim sztabem i myślę, że to był dobry pomysł, żeby tego dnia odpoczął. Ma sporo rozegranych minut. Myśleliśmy także, żeby dać odpocząć Raphinhi, ale powiedział nam, że czuje się naprawdę dobrze. Jesteśmy zadowoleni z wygranej i odpoczynku dla Roberta – zaznaczył po końcowym gwizdku Flick.