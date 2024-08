Lewandowski może przejąć ważną rolę w FC Barcelonie. Spore wyróżnienie

Robert Lewandowski jest typowany przez hiszpańskie media do objęcia ważnej roli w FC Barcelonie. Zdaniem "Mundo Deportivo" po odejściu Sergi Roberto, polski napastnik może zostać wytypowany do roli czwartego kapitana.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostanie jednym z kapitanów FC Barcelony

Robert Lewandowski mimo, iż często był krytykowany za swoją formę w poprzedniej kampanii, wciąż pozostaje jednym z kluczowych zawodników Dumy Katalonii. Po odejściu Sergiego Roberto, który w zeszłym sezonie przejął opaskę kapitana po Sergio Busquetsie i Jordim Albie, pierwszym kapitanem FC Barcelony zostanie Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz prowadził zespół w większości meczów w zeszłym sezonie, gdyż Roberto nie był graczem podstawowego składu. Teraz, oficjalnie przejmie tę funkcję, stając się pierwszym kapitanem drużyny.

Wraz z nim, Ronald Araujo i Frenkie de Jong awansują w hierarchii, stając się odpowiednio drugim i trzecim kapitanem Blaugrany w nadchodzącym sezonie. Pozostaje jednak pytanie, kto zajmie miejsce czwartego kapitana, po Sergim Roberto.

Jak informuje “Mundo Deportivo”, Robert Lewandowski jest głównym kandydatem do objęcia tej funkcji. Polski napastnik, który w tym miesiącu skończy 36 lat, jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w składzie Barcelony i wkracza w swój trzeci sezon w klubie. Lewandowski cieszy się ogromnym szacunkiem w drużynie, ma znaczący wpływ na młodszych kolegów i posiada bogate doświadczenie oraz sukcesy, co stawia go na czele listy kandydatów.

Podczas przedsezonowego El Clasico przeciwko Realowi Madryt w USA, Lewandowski przejął opaskę kapitańską po Ter Stegenie, co tylko potwierdza jego silną pozycję w zespole. Pomimo spekulacji, że młodzi zawodnicy, tacy jak Pedri, również byli brani pod uwagę, to właśnie Lewandowski wydaje się być najpoważniejszym kandydatem do tej roli.

