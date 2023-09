Rafael Nadal był gościem telewizji Movistar Plus. W trakcie rozmowy legendarny tenisista odpowiedział na pytanie o to, czy chciałby zostać prezesem Realu Madryt. Jego słowa nie wykluczają tej możliwości.

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Rafael Nadal i Florentino Perez

Rafael Nadal to zadeklarowany kibic Realu Madryt

Legendarny tenisista był gościem telewizji Movistar Plus

W trakcie rozmowy dpowiedział na pytanie o to, czy chciałby zostać prezesem Królewskich

Rafael Nadal prezesem Realu Madryt? “To byłby wspaniały wybór”

Rafael Nadal to absolutna legenda tenisa oraz zagorzały kibic Realu Madryt. Hiszpan od wielu lat jest pytany o to, czy w przyszłości chciałby zostać prezesem Królewskich. Fanem tego pomysłu jest sam Florentino Perez, który w 2017 roku udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

– Nadal byłby wspaniałym wyborem na prezydenta Realu Madryt. Jest jednym z najlepszych ambasadorów Realu Madryt na świecie – skomentował prezes Los Blancos.

Niedawno Nadal był gościem telewizji Movistar Plus. W trakcie rozmowy ponownie zapytano o jego przyszłościową rolę prezesa Realu Madryt. Okazuje się, że tenisista jest otwarty na taką opcję, ale ma wątpliwości co do swoich kompetencji.

– Nie wiem. Zapewniam, że nie zawsze było to moim marzeniem. Ale jeśli zapytasz mnie, czy chciałbym zostać prezydentem Realu Madryt, myślę, że tak. Ale przede wszystkim mamy obecnie najlepszego możliwego prezydenta. Co więcej, to, jak się czuję dzisiaj, może nie być takie, jak będę się czuł jutro. A wtedy nigdy nie wiadomo, co może się w życiu wydarzyć. Musisz wiedzieć, czy jesteś w stanie zrobić coś takiego. Podchodzę do siebie dość realistycznie, mniej więcej znam swoje ograniczenia. Nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić, czy nie. Tak czy inaczej, czas pokaże – skomentował Nadal.

