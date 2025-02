Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcelo

Marcelo ogłosił decyzję

25 tytułów, w tym sześć mistrzostw Hiszpanii i pięć zwycięstw w Lidze Mistrzów – z takim dorobkiem Marcelo żegna się z boiskiem. 58-krotny reprezentant Brazylii w listopadzie rozstał się z Fluminense i od tego momentu pozostawał bez klubowej przynależności. Wszystko wskazywało na to, że 36-latek jest bliski decyzji o zawieszeniu butów na kołek.

Dzisiaj Marcelo potwierdził te przewidywania. Brazylijczyk w swoich mediach społecznościowych opublikował wzruszający film w którym podsumował karierę.

– Moja miłość do futbolu pochodzi od mojego dziadka. Zawsze chciał żebym został profesjonalnym piłkarzem i zrobił wszystko, by tak się stało. Kiedy miałem 18 lat, do moich drzwi zapukał Real Madryt. Teraz mogę z dumą powiedzieć, że jestem prawdziwym “madrileño”. Tutaj, wspólnie z moją żoną, zbudowałem rodzinę. 16 sezonów, 25 tytułów, 5 zwycięstw w Lidze Mistrzów, bycie jednym z kapitanów. I wiele magicznych nocy na Bernabeu. Co za podróż! Real to wyjątkowy klub. Madridismo to uczucie, którego nie da się opisać.

– Reprezentowanie mojego kraju od najmłodszych kategorii wiekowych było ogromnym honorem. Zawsze będę dobrze wspominał dwa olimpijskie medale i Puchar Konfederacji. Powrót do Fluminense oznaczał wdzięczność za to, co tutaj otrzymałem. Pomogłem wygrać trzy tytuły, w tym Copa Libertadores. Zostawiłem dziedzictwo dla przyszłych pokoleń w formie Estádio Marcelo Vieira. Moja futbolowa podróż kończy się tutaj, jednak ciągle mogę wiele dać piłce nożnej. Dziękuję za wszystko – powiedział Marcelo w nagraniu.