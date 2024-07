Legenda odchodzi z Barcelony. Ma objąć znaną reprezentację

Rafael Marquez opuści Barcelonę i trafi do sztabu reprezentacji Meksyku. Takie wieści przekazał serwis TUDN MEX.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Fani Barcelony

Rafael Marquez odchodzi z Barcelony

W przyszłym tygodniu Barcelona pożegna się z bardzo ważną postacią. Rafael Marquez, trener rezerw Dumy Katalonii, odejdzie z klubu i przyjmie ofertę reprezentacji Meksyku.

W ubiegłych miesiącach Rafael Marquez był poważnie łączony z objęciem pierwszej drużyny. Dla wielu ekspertów Meksykanin był naturalnym następcę Xaviego Hernandeza, którego ostatecznie zastąpił Hansi Flick. Wydaje się, że całe zamieszanie mogło mieć wpływ na aktualną decyzję 45-latka.

TUDN MEX informuje, że Marquez będzie szykowany do objęcia reprezentacji Meksyku. Najpierw trener ma pełnić funkcję asystenta Javiera Aguirre, a w 2026 roku po mundialu już jako pierwszoplanowa postać zaopiekuje się zespołem.

Kim jest Rafael Marquez?

Rafael Marquez, urodzony 13 lutego 1979 roku w Meksyku, jest byłym piłkarzem, który grał na pozycji środkowego obrońcy. Zawodniczą karierę rozpoczął w Atlas F.C., następnie grał w AS Monaco, a później w FC Barcelonie, gdzie odniósł największe sukcesy, w tym wygraną w Lidze Mistrzów. Karierę zakończył po występach w New York Red Bulls, Club León i ponownie w Atlasie. Reprezentował Meksyk na pięciu mistrzostwach świata FIFA, co jest rekordowym osiągnięciem. Po zakończeniu kariery zawodniczej zaangażował się w pracę trenerską​ i dostał funkcję trenera rezerw Barcelony.

