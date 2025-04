Leganes i FC Barcelona staną do rywalizacji w 31. kolejce La Ligi. Duma Katalonii walczy o mistrzostwo Hiszpanii. Hansi Flick zdecydował, że Robert Lewandowski zagra od początku. Tak prezentują się składy na mecz Leganes - Barcelona.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Oficjalne składy na mecz Leganes – FC Barcelona

FC Barcelona ma do wykonania osiem kroków, aby odzyskać mistrzostwo Hiszpanii. Pierwszy z nich to sobotni mecz z Leganes na wyjeździe. Spotkanie z Los Pepineros rozpocznie się o godzinie 21:00 na stadionie Estadio Municipal de Butarque.

W kadrze meczowej zabrakło oczywiście Daniego Olmo. Ofensywny pomocnik wciąż jest kontuzjowany, przez co Hansi Flick nie może brać go pod uwagę przy ustalaniu składu. Ponadto na liście niedostępnych zawodników są nadal: Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal i Marc Casado. W tym tygodniu drobne problem miał także Wojciech Szczęsny, lecz Polak jest gotowy do gry.

Flick na spotkanie z Leganes zdecydował się przeprowadzić tylko drobne korekty głównie w środku pola. Tercet środkowych pomocnik stworzą Fermin Lopez, Pedri i Eric Garcia. Za nimi w formacji obronnej zagrają: Jules Kounde, Ronald Araujo, Inigo Martinez i Alejandro Balde. Między słupkami tradycyjnie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego.

Przed szansą zapisania się w historii Barcelony stanie Robert Lewandowski. Jeśli Polak zdobędzie bramkę, będzie miał na swoim koncie sto goli w klubie. W tym pomóc mu mają dwaj skrzydłowi, czyli Lamine Yamal i Raphinha.

Oficjalne składy na mecz Leganes – FC Barcelona:

Leganes: Dmitrović – Rosier, Altimira, Gonzalez, Saenz, Hernandez – Rodriguez, Tapia, Cisse, Raba – Diomande

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Martinez, Balde – Fermin, Pedri, Garcia – Raphinha, Lewandowski, Yamal

Na chwilę obecną przed rozpoczęciem 31. kolejki La Ligi FC Barcelona zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 67 punktów. Real Madryt, który plasuje się na 2. miejscu, traci do Katalończyków 4 punkty. Bezpośrednia konfrontacja obu drużyn odbędzie się 11 maja w ramach 35. kolejki.