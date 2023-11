IMAGO / IMAGO / ZUMA Wire / OscarxJ Barroso Na zdjęciu: Xavi

Ostatnie wyniki Barcelony mogą rozczarowywać fanów

Podobnie z grą, która również jest daleka od ideału

W obronie Xaviego stanął Joan Laporta

Wotum zaufania dla Xaviego

Trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach Barcelona nie może się podobać. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza ma problemy z dobrą, atrakcyjną grą oraz wynikami. Przykładem może być m.in. ostatni mecz z Rayo Vallecano, gdzie “Duma Katalonii” przez 80 minut przegrywała, a finalnie wywalczyła tylko jeden punkt. To powoduje, że coraz więcej krytyki zbiera szkoleniowiec Barcy, w którego obronie stanął teraz jednak Joan Laporta.

– Jesteśmy dumni, że mamy takiego trenera jak Xavi, on jest naszym trenerem i jesteśmy całkowicie po jego stronie. Kropka. Z wyjątkiem Gaviego Xavi ma teraz wszystkich piłkarzy dostępnych – mówi prezydent Barcelony na antenie “La Marato de TV3”.

– Xavi był w stanie poradzić sobie z tak wieloma kontuzjami i nie było to łatwe. Mam nadzieję, że w meczu przeciwko FC Porto wszystko pójdzie dobrze. To dla nas bardzo ważny mecz, ponieważ jeśli wygramy, to awansujemy dalej, a to doda nam morale przed ważnymi meczami w La Liga – dodał.

