Real wrócił na fotel lidera, Rodrygo zerwał pajęczynę [WIDEO]

Real Madryt pomimo plagi kontuzji pewnie wygrał z Cadizem (3:0) w spotkaniu 14. kolejki La Liga. Kapitalne zawody ponownie zaliczył Rodrygo Goes, który strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.

IMAGO / Joaquin Corchero Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Real Madryt wykorzystał wpadkę Barcelony w meczu z Rayo Vallecano (1:1)

Zespół Carlo Ancelottiego pokonał Cadiz 3:0 w spotkaniu na Estadio Nuevo Mirandilla

Autorami bramek dla drużyny ze stolicy Hiszpanii byli Rodrygo (dwukrotnie) i Jude Bellingham

Królewscy wykorzystali potknięcie Barcelony. Rodrygo show

Real Madryt w niedzielę wieczorem na wyjeździe mierzył się z Cadizem w meczu 14. kolejki La Liga. Pierwsza połowa tego spotkania była bardzo wyrównana, ale to Królewscy okazali się skuteczniejsi. W 14. minucie kapitalnym strzałem w okienko popisał się bowiem Rodrygo Goes, który otworzył wynik.

Gospodarze mieli swoje okazje – dwa razy Andrija Łunina postraszył Roger Marti – jednak bez powodzenia. Druga część gry to już pełna dominacja podopiecznych Carlo Ancelottiego, którzy jeszcze dwa razy trafili do siatki rywali – w 64. minucie drugiego gola zdobył Rodrygo Goes, a w 74. minucie swoją bramkę strzelił niezawodny Jude Bellingham.

Los Blancos tym samym wykorzystali wczorajszą wpadkę Barcelony, która tylko zremisowała z Rayo Vallecano (1:1). Real Madryt zatem wrócił na fotel lidera i ma cztery punkty przewagi nad Dumą Katalonii oraz Atletico Madryt. Girona może jednak wyprzedzić Królewskich, ponieważ swój mecz przeciwko Athletikowi Bilbao rozegra dopiero jutro o godzinie 21:00.

Cadiz – Real Madryt 0:3 (0:1)

0:1 Rodrygo Goes 14′

0:2 Rodrygo Goes 64′

0:3 Jude Bellingham 74′