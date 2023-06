PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona od lat pozostaje w konflikcie z szefem La Ligi

W czwartek Joan Laporta spędził kilka godzin z Javierem Tebasem

Niebawem klub ma uzyskać odpowiedź na temat swojego planu finansowego. Czas jest kluczowy, jeśli Duma Katalonii chce sprowadzić Leo Messiego

Długie spotkanie na szczycie w Barcelonie. Przybycie Messiego coraz bliżej?

FC Barcelona wciąż mierzy się z wewnątrzligowym systemem finansowego fair play. Prezes La Ligi podkreślał, że klub musi zredukować wydatki o 200 milionów euro, by myśleć o powrocie Leo Messiego. Sytuacja poprawiła się, dzięki odejściu Gerarda Pique, Sergio Busquetsa i Jordiego Alby i Blaugrana uważa, że jest w stanie wdrożyć plan finansowy zakładający powrót argentyńskiego geniusza do stolicy Katalonii. Javier Tebas od lat znany jest ze swej zasadniczości i zwleka z daniem klubowi zielonego światła. To irytuje otoczenie Leo Messiego, które postawiło Barcelonie ultimatum. Mają niewiele ponad tydzień, by wyjaśnić sytuację.

W tej sprawie Joan Laporta wraz z członkami zarządu spotkał się w czwartek na obiedzie z Javierem Tebasem. Spotkanie trwało około 2,5 godziny, a atmosfera między stronami była ponoć pozytywna.

ℹ️ INFORMA @JijantesFC



Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, ha llegado a Barcelona este mediodía.



Paradero desconocido en estos momentos.



🔗 ¡Lo analizamos en https://t.co/OGW0AKAWMl! pic.twitter.com/K1y9I9nF2x — Jijantes FC (@JijantesFC) June 1, 2023

Tego samego dnia wieczorem Gerard Romero doniósł, że w poniedziałek dojdzie do spotkania La Ligi w sprawie tak istotnej dla Barcelony. Do wtorku klub ma poznać decyzję władz rozgrywek. Szykują się zatem kluczowe dni dla przyszłości Leo Messiego, który z pewnością nie pozostanie w Paris Saint-Germain. Potwierdził to w czwartek sam Christophe Galtier.

