Chelsea nie wykupiła Joao Felixa. Portugalczyk wrócił do Atletico Madryt

Diego Simeone nie ukrywa, że klub rozważy oferty za napastnika. Zasugerował, że Felix pasowałby do Barcelony

Jednocześnie trener ogłosił transfery Caglara Soyuncu i Santiago Mourino

“Joao to nasz gracz, ale rozważymy korzystne dla nas oferty”

Chelsea nie skorzystała z opcji wykupu Joao Felixa. Portugalczyk wróci zatem do Atletico Madryt. Nie jest tajemnicą, że napastnik nie dogadywał się najlepiej z Diego Simeone. Argentyńczyk nie zamyka jednak drzwi przed podopiecznym.

– Joao to nasz gracz. Jeśli Chelsea go nie chce, jak najwyraźniej zadecydował Pochettino… wróci tu i będzie częścią naszej drużyny. Mogę z nim pracować, nie mam z nim żadnego problemu. On to wie – powiedział szkoleniowiec. A co, jeśli Atletico otrzyma oferty za swój rekordowy nabytek? – Zobaczymy, czy propozycja będzie dobra finansowa dla klubu, to kluczowe. Dotyczy to również hiszpańskich klubów. Patrząc na sposób, w jaki gra Barcelona, byłby dla niej ważnym graczem – dodał znacząco.

Jednocześnie “Cholo” oficjalnie ogłosił dwa pierwsze letnie transfery Atletico.

– Caglar Soyuncu do nas dołączy, pomoże nam w obronie. Santiago Mourino też trafi do nas, obejrzymy go w trakcie presezonu. Mamy wobec niego dobre oczekiwania – wyznał. Mourino trafił na Civitas Metropolitano z urugwajskiego Racingu. Również jest środkowym obrońcą.

