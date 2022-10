PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wyniki 9. kolejki La Liga. W El Clasico Real Madryt pokonał Barcelonę 3:1. W szeregach Dumy Katalonii całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski. Polak zanotował asystę przy honorowym trafieniu dla gości. Zwycięstwo odnieśli także zawodnicy Realu Sociedad, którzy ograli Celtę Vigo 2:1. Dla Basków to już czwarty kolejny triumf. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Sociedad w dobrej formie, bezradna Barca, Betis wykorzystał atut swojego terenu

Najwcześniej rozpoczęło się spotkanie Celty z Realem Sociedad. Baskowie potwierdzili, że są w znakomitej dyspozycji i triumfowali 2:1. Dzięki temu są już tuż za podium.

Później oczy całego piłkarskiego świata były zwrócone na El Clasico. W barwach gości w pierwszym składzie wyszedł oczywiście Lewandowski. Hit toczył się po myśli Królewskich. Real już do przerwy prowadził dwoma golami. Najpierw bramkarza Barcy skuteczną dobitką pokonał Karim Benzema, a potem to samo uczynił Federico Valverde. W 83. minucie Lewandowski zgrał do Ferrana Torresa, a ten dał nadzieję kibicom Barcy chociaż na jedno oczko. W doliczonym czasie gry wynik spotkania na 3:1 dla Los Blancos ustalił jednak (z karnego) Rodrygo.

🔥 ASYSTA LEWEGO W STARCIU Z REALEM MADRYT! 🔥



🇵🇱 Robert Lewandowski → Ferran Torres ⚽️



Asysta kapitana reprezentacji Polski w historycznym występie w El Clásico! 🔥💪#lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/CEXSGltyVY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 16, 2022

Espanyol mierzył się z Valladolid. W tym spotkaniu padł tylko jeden gol. Zdobył go strzałem głową Joselu i dał Katalończykom komplet oczek. W ostatniej konfrontacji Betis pokonał Almerię 3:1.

Zobacz także: Tabela La Liga

Wyniki 9. kolejki

Celta – Sociedad 1:2 (1:1)

Iago Aspas (39′) – Asier Illarramendi (30′), Igor Zubeldia (54′)

Real – Barcelona 3:1 (2:0)

Karim Benzema (12′), Federico Valverde (35′), Rodrygo (90+1′ – karny) – Ferran Torres (83′)

Espanyol – Valladolid 1:0 (0:0)

Joselu (78′)

Betis – Almeria 3:1 (1:0)

William Carvalho (23′, 71′), Borja Iglesias (66′) – El Bilal Toure (52′)