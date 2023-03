Wyniki 25. kolejki La Liga. Real pokonał Espanyol 3:1. Madrytczycy odnieśli wiktorię po dwóch kolejnych ligowych remisach. W tym momencie Królewscy tracą sześć oczek do Barcelony, która swój mecz ligowy zagra jutro. Z kolei Elche zremisowało z Valladolid 1:1. Gospodarze są zdecydowanie na ostatniej lokacie w tabeli. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Real wreszcie z trzema oczkami, remis Elche, wiktoria Los Che

Madrytczycy grali u siebie z Espanyolem. Finalnie zawodnicy Carlo Ancelottiego triumfowali 3:1. Papużki wyszły na prowadzenie, ale potem strzelali już tylko Królewscy (Vinicius, Eder Militao i Marco Asensio). Dla gości to druga kolejna porażka. Elche mierzyło się z Valladolid. Gospodarze zagrali ambitnie do końca i finalnie zremisowali 1:1. Warto jednak zauważyć, że Elche w tym momencie traci aż 12 oczek do bezpiecznej strefy.

Celta grała z Rayo. Gospodarze wykorzystali atut własnego terenu i wysoko triumfowali 3:0. Wszystkie bramki padły po zmianie stron. W czwartej konfrontacji Valencia podejmowała Osasunę. Nietoperze długo nie mogły znaleźć recepty na defensywę rywali. Udało im się to dopiero w 74 minucie, a gola zdobył Justin Kluivert. Było to trafienie na wagę trzech oczek.

Wyniki 25. kolejki

Real – Espanyol 3:1 (2:1)

Vinicius (22′), Eder Militao (39′), Marco Asensio (90+3′) – Joselu (8′)

Elche – Valladolid 1:1 (0:1)

Tete Morente (90+6′) – Cyle Larin (4′)

Celta – Rayo 3:0 (0:0)

Iago Aspas (51′, 86′), Pathe Ciss (55′ – gol samobójczy)

Valencia – Osasuna 1:0 (0:0)

Justin Kluivert (74′)