La Liga. Świetny Lopez, hat-trick Lozano na stadionie Villarrealu

We wtorek rozegrano trzy spotkania 11. kolejki La Ligi. Najpierw Deportivo Alaves pokonało u siebie Elche po trafieniu Mamadou N’Diaye. Espanyol zdołał zaś zremisować z Athletikiem, a świetny mecz rozegrał Diego Lopez. Na koniec Villarreal zremisował u siebie z Cadizem, a gwiazdą spotkania został Choco Lozano – autor hat-tricka.

We wtorek odbyły się trzy spotkania La Ligi

W pierwszym z nich Deportivo Alaves zaliczyło ważne zwycięstwo nad Elche, Espanyol pokonał Athletic, a Villarreal nie dał rady Cadizowi

Ważny triumf Deportivo pomimo kontrowersji

Spotkanie pomiędzy Deportivo Alaves a Elche rozkręcało się bardzo powoli. Dopiero w 37. minucie widzieliśmy pierwszą ciekawą akcję, gdy Lucas Boye zdecydował się na strzał po ładnym dryblingu. Chwilę później w odpowiedzi uderzał Ximo Navarro, ale bramkarz gospodarzy sobie poradził. Baskowie zdołali tuż po przerwie wyjść na prowadzenie po rzucie rożnym. Victor Laguardia przedłużył dośrodkowanie, a z bliska do siatki trafił Mamadou N’Diaye.

Po zmianie stron Elche miało świetną okazję, po której przewrotką strzelił Guido Carrillo. Choć sytuacja jako żywo przypominała tę słynną z finału Ligi Narodów, w której Kylian Mbappe nie znajdował się na spalonym, tym razem arbiter nie uznał bramki. Dzięki temu Deportivo Alaves wygrzebało się ze strefy spadkowej, co najmniej do czwartku.

Dobry Muniain, jeszcze lepszy Lopez

Gracze obu drużyn zgotowali kibicom świetne widowisko. W 14. minucie Oihan Sancet przejął piłkę po fatalnym błędzie stoper Espanyolu, Leandro Cabrery, po czym ruszył na bramkę Diego Lopeza. Doświadczony bramkarz wybronił pierwszy strzał, a dobitkę Ikera Muniana wybił sam Cabrera, rehabilitując się za ten błąd. Chwilę później Lopez ponownie się popisał, a w 32. minucie jego koledzy wywalczyli rzut karny po ręce Vesgi. Do piłki podszedł Raul de Tomas, strzelając gola w czwartym kolejnym meczu.

Po zmianie stron Inigo Lekue świetnie utrzymał się przy piłce przy samej linii bocznej, po czym wystawił ją jak na srebrnej tacy Inakiemu Williamsowi. Bask nie miał problemu z wykorzystaniem tej okazji. Athletic, dowodzony przez Muniaina, nie ustawał w próbach. Lwy raz za razem bombardowały bramkę Lopeza, ale weteran zaprezentował się z fenomenalnej strony i pomógł Espanyolowi w wywalczeniu istotnego punktu. W samej końcówce czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Raul de Tomas, ale nie miało to już wpływu na wynik tego spotkania.

Hat-trick Lozano na wagę remisu w Vila-real!

W starciu Villarrealu z Cadizem niekwestionowanym faworytem byli gospodarze. A jednak, jeszcze przed upływem kwadransa do ich siatki trafił Choco Lozano. Co prawda Żółta Łódź Podwodna odpowiedziała, gdy po rzucie rożnym strzelił Pau Torres, ale nie był to koniec popisów napastnika Cadizu. Honduranin już w czasie doliczonym do pierwszej połowy przywrócił gościom prowadzenie po sprytnie rozegranym rzucie wolnym.

Już w 52. minucie Lozano skompletował hat-tricka. Po podręcznikowej kontrze Ruben Sobrino wystawił futbolówkę Honduraninowi, a ten z bliska pokonał Sergio Asenjo. Villarreal złapał jeszcze kontakt za sprawą wprowadzonego z ławki Boulaye Dii, a w samej końcówce punkt gospodarzom zapewnił Arnaut Danjuma.