fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona wróciła na zwycięski szlak po dwóch porażkach z rzędu. Katalończycy pokonali w czwartek wieczorem Real Sociedad (1:0) w spotkaniu 33. kolejki La Liga.

FC Barcelona zaliczyła ósme zwycięstwo na wyjeździe w tej kampanii

Real Sociedad z placu gry na tarczy w roli gospodarza schodził po raz dziesiąty

Dziewiąte trafienie w La Liga w tym sezonie zanotował Pierre-Emerick Aubameyang

Barcelona znów na zwycięskim szlaku

FC Barcelona podchodziła do czwartkowej batalii, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch kolejnych porażkach, licząc wszystkie rozgrywki. Katalończycy jako wicelider rozgrywek mierzył się z piątym Realem Sociedad, co musiało zwiastować bardzo ciekawe zawody.

Wynik rywalizacji na Estadio Anoeta został otwarty w 11. minucie. W roli głównej wystąpił Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk strzałem głową skierował piłkę do siatki. W kolejnych fragmentach rywalizacji Blaugrana mogła kontrolować boiskowe wydarzenia. Jednocześnie zespół z Camp Nou szukał kolejnego trafienia.

Aubameyang mógł zdobyć jeszcze przed przerwą kolejną bramkę. Były napastnik Arsenalu miał na to szansę w 43. minucie, gdy świetnym podaniem obsłużył go Frenkie de Jong, ale piłka po jego uderzeniu minęła światło bramki. Gospodarze pierwszą okazję do zdobycia bramki mieli natomiast tuż przed końcem pierwszej połowy, ale swojej szansy nie wykorzystał Alexander Sorloth.

Zobacz także: tabela La Liga

W drugiej odsłonie gospodarze rzucili się do ataku. To sprawiło, że gigant z La Liga został zmuszony wycofać się do głębokiej defensywy. Obrona Barcy była nękana przez Alexandra Sorlotha i Adnana Januzaja, ale mimo że gol dla Basków wisiał na włosku, to ostatecznie do końca zawodów wynik się nie zmienił. Na dodatek sędzia nie podyktował ewidentnego wydawało się rzutu karnego.

KONTROWERSJA❗ 😲



Czy po tym faulu Real Sociedad nie powinien otrzymać rzutu karnego? Dlaczego sędzia nie skorzystał z VARu? 🤔



Jesteśmy ciekawi Waszych opinii! Mecz trwa w Eleven Sports 1! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/dgnwfCX95X — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 21, 2022

Barcelona ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, notując 18. zwycięstwo w tej kampanii. Ekipa Xaviego dzięki czwartkowej wygranej ma już na swoim koncie 63 punkty, tracąc do pierwszego Realu Madryt aż 15 punktów. Tymczasem Real Sociedad zanotował ósmą porażkę w sezonie, co sprawiło, że Baskowie do piątego Betisu tracą dwa oczka.