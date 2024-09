Kylian Mbappe kontuzjowany. Wiadomo, kiedy wróci do gry

Kylian Mbappe nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego lewej nogi. Francuski napastnik wróci do gry dopiero po przerwie na reprezentacje - podaje MARCA.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wypada na trzy tygodnie. Powrót po przerwie na reprezentacje

W środowe popołudnie Real Madryt wystosował oficjalny komunikat informujący o problemach zdrowotnych Kyliana Mbappe. Francuski napastnik musiał przedwcześnie opuścić murawę we wczorajszym spotkaniu z Deportivo Alaves (3:2). Jak się później okazało, zejście piłkarza z boiska było podyktowane kontuzją mięśnia dwugłowego lewej nogi.

25-latek w związku z urazem uda będzie pauzował 3 tygodnie, a to oznacza, że ominą go pojedynki przeciwko Atletico Madryt, LOSC Lille oraz Villarrealowi. Kapitan reprezentacji Francji nie uda się również na zgrupowanie drużyny narodowej. Celem zawodnika jest powrót do gry w ligowym spotkaniu z Celtą Vigo, które zaplanowano na 19 października – wynika z najnowszych informacji opublikowanych przez hiszpański dziennik “MARCA”.

Absencja Kyliana Mbappe przez najbliższe tygodnie na pewno jest sporym ciosem wymierzonym w zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec najprawdopodobniej postawi na Endricka, a więcej szans otrzyma także Arda Guler. Przypomnijmy, że w ekipie Królewskich z powodu kontuzji pauzują również David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos czy Brahim Diaz.

Kylian Mbappe w koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 9 meczów, zdobył 7 bramek oraz zaliczył 1 asystę. W ostatnich spotkaniach można było zauważyć, że 25-latek zaczyna łapać odpowiedni rytm i tym samym wyglądał coraz lepiej. Skutecznego napastnika niestety nie oszczędziły kłopoty zdrowotne, przez co będzie musiał odpocząć od treningów. Legenda PSG ma wrócić na boisko po przerwie reprezentacyjnej.