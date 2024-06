Kontuzja opóźni debiut Mbappe w Realu? Zła wiadomość dla polskich fanów

Kylian Mbappe ze względu na kontuzję może opuścić mecz Realu Madryt w Superpucharze Europy - donosi hiszpański dziennik AS. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Debiut Mbappe w Realu na Stadionie Narodowym pod znakiem zapytania

Kylian Mbappe został bohaterem najgłośniejszego transferu podczas letniego okna transferowego. Francuski gwiazdor zdecydował się odejść z Paris Saint-Germain po wygaśnięciu kontraktu i dołączyć do Realu Madryt. Wiele wskazywało na to, że oficjalny debiut napastnika w hiszpańskim zespole może mieć miejsce podczas Superpucharu Europy. W tym roku finałowe starcie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wszystko komplikuje jednak niefortunna kontuzja, której Mbappe doznał podczas pierwszego meczu Euro 2024 Austria – Francja. 25-latek pod koniec spotkania musiał opuścić boisko ze względu na złamany nos. Choć reprezentant Francji nie poddał się operacji, to ta będzie konieczna po zakończeniu turnieju.

Jak poinformował dziennik AS zaistniała sytuacja mocno wpłynie na termin oficjalnego debiutu Mbappe w koszulce Realu. Jeśli podopieczni Didiera Deschampsa dotrą aż do finału Mistrzostw Europy, wtedy operacja Francuza prawdopodobnie wykluczy go z udziału w meczu Real Madryt – Atalanta.

Oficjalny debiut Mbappe w Realu będzie więc zależeć nie tylko od terminu zabiegu piłkarza, ale również od postawy Francuzów w turnieju. Les Bleus zagwarantowali sobie grę w fazie pucharowej Euro 2024. Ponadto przez wielu uważani są za faworytów do końcowego triumfu.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Francji będzie ostatnim rywalem biało-czerwonych w grupie D Euro 2024. Didier Deschamps nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji ws. wtorkowego występu Mbappe przeciwko Polsce.