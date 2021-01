Szkoleniowiec Realu Madryt Zinedine Zidane był bardzo zadowolony z postawy swojej drużyny w sobotnim mecz z Celtą Vigo. Królewscy na własnym stadionie wygrali 2:0 i objęli prowadzenie w ligowej tabeli.

Mecz, który rozgrywany był na Estadio Alfredo di Stefano świetnie ułożył się dla Realu. Gospodarze już w szóstej minucie objęli prowadzenie po strzale Lucasa Vazqueza. W drugiej połowie drugiego gola dołożył Marco Asensio. Real potwierdził tym samym dobrą formę, bowiem jest to dla niego szóste zwycięstwo w siedmiu ostatnich kolejkach.

– To był kompletny występ, od pierwszej do ostatniej minuty. Wiemy, że musimy wygrywać każdy mecz i nie jest to łatwe, ale zawodnicy to robią i jestem z nich bardzo zadowolony – powiedział Zidane, cytowany przez oficjalną stronę klubu. – Idziemy w dobrym kierunku, wykonujemy dobrą pracę i musimy to utrzymać. Byliśmy bardzo zdyscyplinowani w ofensywie i defensywie, z piłką i bez niej. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale przed nami jeszcze długa droga – kontynuował francuski szkoleniowiec.

Kolejną szansę występy od pierwszej minuty, pod nieobecność Sergio Ramosa, otrzymał Nacho Fernandez. – Całe życie był profesjonalistą i jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Za każdym razem, kiedy gra, wykonuje świetną robotę i dzisiaj potwierdził to ponownie. Nie zaskoczył mnie swoim występem. Jestem zadowolony z niego i całego zespołu, ponieważ zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty – powiedział Zidane.

Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również Lucas Vazquez, który najpierw otworzył wynik meczu, a następnie zanotował asystę przy golu Asensio. – Lucas wykonuję świetną pracę. Jest bardzo solidnym zawodnikiem i bardzo ważnym dla Realu. Na boisku zawsze daje z siebie wszystko – dodał Zidane.

Piłkarzy Realu Madryt czeka teraz kilka dni odpoczynku. Następne spotkanie rozegrają 9 stycznia, a czeka na nich Osasuna Pampeluna.



