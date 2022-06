Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

RCD Mallorca do sezonu 2022/2023 przygotowywać się będzie na obozie w Austrii. Jednym z jej przeciwników będzie czwartoligowa Wieczysta Kraków.

Wieczysta to czwartoligowy zespół mający ambicję gry na szczeblu centralnym

Zespół Franciszka Smudy 16 lipca zagra bardzo atrakcyjny i wymagający sparing

Przeciwnikiem krakowian będzie RCD Mallorca, która utrzymała się w La Lidze

Wieczysta będzie miała atrakcyjnego rywala

Trudno znaleźć w Polsce sympatyka piłki nożnej, któremu nic nie mówi nazwa Wieczysta Kraków. To klub, którego właścicielem jest bardzo majętny Wojciech Kwiecień. Jego ambicją jest wprowadzenie drużyny na poziom centralny. Ta wizja staje się coraz bardziej realna. Jeszcze trzy lata temu klub występował w A klasie. Tymczasem teraz przed drużyną Franciszka Smudy baraże z rezerwami Termaliki.

Nie wiadomo jak zakończą się mecze barażowe o awans do trzeciej ligi. Pewne jest natomiast to, że przed Wieczystą bardzo atrakcyjny sparing. Jej przeciwnikiem będzie RCD Mallorca. Mecz odbędzie się 16 lipca w Austrii, gdzie hiszpański zespół będzie przygotowywał się do trudów La Ligi w sezonie 2022/2023. Oprócz czwartoligowego klubu z Polski, Mallorca podejmie jeszcze później reprezentację Kataru oraz Genoę.

Przeciwnik Wieczystej z trudem utrzymał się w La Lidze na kolejny sezon. W tabeli zajął 16. miejsce, ale zdobył tylko punkt więcej od Granady, która spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Mimo tego Mallorca to bardzo ciekawy sprawdzian dla klubu z Krakowa, dla którego grają między innymi Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Łukasz Burliga, czy Michał Miśkiewicz.

