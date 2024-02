Klopp lub Flick w Barcelonie? Coutinho zabrał głos

fpt. Imago / Noushad Thekkayil Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Juergen Klopp i Hansi Flick w powszechnej opinii są jednymi z najlepszych trenerów na świecie

Philippe Coutinho w rozmowie z Diario Sport wypowiedział się na temat Niemców

Brazylijczyk przekonuje, że każdy z wymienionych trenerów mógłby poradzić sobie w FC Barcelonie

Philippe Coutinho pochlebnie o Juergenie Kloppie i Hansi Flicku

Philippe Coutinho to zawodnik, mający dzisiaj kontrakt ważny z Al-Duhail do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem w rozmowie z Diario Sport piłkarz pochlebnie wypowiadał się na temat swoich byłych szefów.

– Kto jest lepszy z dwójki: Juergen Klopp czy Hansi Flick? To dwaj wspaniali trenerzy. Pracowałem z obydwoma, mieliśmy bardzo dobre relacje, a ich zespoły zawsze były bardzo dobre. Powiedziałbym, że każdy z nich jest bardzo dobry dla każdego zespołu na świecie – przekonywał Philippe Coutinho w rozmowiez Diario Sport.

– Trenerzy dostosowują się także do stylu gry drużyny. Mówimy o dwóch świetnych trenerach, którzy pasowaliby do każdego zespołu na świecie. Futbol cały czas się zmienia, pojawiają się nowe style gry. Uważam, że obaj są świetnymi trenerami – to wszystko, co mogę powiedzieć – powiedział były pomocnik FC Barcelony, odnosząc się do pytania, czy Klopp i Flick pasowaliby do ekipy z Camp Nou.