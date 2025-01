Ile goli ma Lewandowski? Klasyfikacja strzelców La Liga

Robert Lewandowski trafił w niedzielnym meczu z Valencią. Poprawił swój dorobek w klasyfikacji strzelców La Liga. Polak wciąż znajduje się na jej czele, choć goni go Kylian Mbappe.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wciąż na czele. Mbappe coraz bliżej

Robert Lewandowski na początku sezonu dysponował wyśmienitą skutecznością, odskakując swoim rywalom w walce o koronę króla strzelców. Barcelona miała ogromną pociechę z jego kolejnych trafień, zaś wynik ten porównywano z rozczarowującym do pewnego momentu Kylianem Mbappe. Ostatnie tygodnie to z kolei udany czas dla gwiazdora Realu Madryt, który wreszcie się zaaklimatyzował i zaczął seryjnie strzelać gole. Zaciął się za to Polak, który częściej trafiał w Lidze Mistrzów, zaś na hiszpańskim podwórku górowała posucha.

W niedzielny wieczór Lewandowski się przełamał, zdobywając bramkę w rywalizacji z Valencią. Umocnił się tym samym na fotelu lidera klasyfikacji, choć Mbappe depcze mu po piętach. Wygląda na to, że rywalizacja o koronę rozstrzygnie się między tą dwójką, bowiem na przestrzeni całego sezonu są zdecydowanie najskuteczniejsi.

Polski snajper ma na koncie 17 bramek, podczas gdy Mbappe zgromadził ich 15. Podium klasyfikacji zamyka Raphinha z 12 trafieniami w dorobku.

Klasyfikacja strzelców La Liga po 21. kolejkach

1. Robert Lewandowski (Barcelona) – 17 goli

2. Kylian Mbappe (Real Madryt) – 15 goli

3. Raphinha (Barcelona) – 12 goli

4. Ante Budimir (Osasuna) – 10 goli

5. Dodi Lukebakio (Sevilla) – 9 goli