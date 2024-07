Kiedy FC Barcelona wróci na Camp Nou? Są opóźnienia

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona wróci na Camp Nou jeszcze w tym roku

Estadi Olímpic Lluis Companys służy jako tymczasowy dom dla FC Barcelony, jednak żaden stadion nie może dorównać aurze i atmosferze generowanej na Spotify Camp Nou. W nadchodzącym sezonie Barcelona będzie musiała polegać na swoim tymczasowym obiekcie przez co najmniej pierwszą połowę kampanii. Istnieje jednak nadzieja, że Camp Nou zostanie ponownie otwarty częściowo jeszcze w tym roku.

Według ostatnich informacji stadion miał zostać otwarty z 60% pojemnością w grudniu, a klub podobno negocjuje z UEFA możliwość organizacji meczów na legendarnym stadionie. Chodzi o to, by Blaugrana mogła rozgrywać mecze domowe na dwóch stadionach w jednym sezonie, co jest zakazane według regulaminu. Jednak mogą nastąpić ustępstwa w tej kwestii. W rozmowie z mediami, wiceprezes Barcelony i szef projektu Espai Barça, Elena Fort, potwierdziła, że drużyna najprawdopodobniej wróci na Spotify Camp Nou jeszcze w 2024 roku.

– Prace postępują zgodnie z planem i jesteśmy na etapie, który założyliśmy. Naszym pierwszym pomysłem było dążenie do ikonicznej daty 29 listopada, kiedy będziemy obchodzić nasze 125-lecie – powiedziała Elena Fort w rozmowie z Mundo Deportivo. – Dzisiaj możemy powiedzieć, że będziemy mieli stadion gotowy do gry pod koniec roku – dodała, potwierdzając niewielkie opóźnienie.

