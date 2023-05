Lionel Messi ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Tymczasem ostatnio na temat Argentyńczyka głos zabrał Josep Guardiola, wierząc, że mistrz świata będzie kontynuował karierę w klubie z Camp Nou.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi i jego przyszłość jest wciąż wielką niewiadomą

Josep Guardiola ma nadzieję, że Argentyńczyk wróci do Barcelony

Mistrzowi świata z końcem sezonu wygasa umowa z Paris Saint-Germain

Guardiola liczy na powrót Messiego do Barcelony

Lionel Messi wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Reprezentant Argentyny w ostatnim czasie jest łączony z różnymi klubami. Josep Guardiola liczy, że zawodnik wróci do ekipy z Camp Nou.

– Jestem Socio Barcelony, mam zarezerwowane dwa miejsca na Camp Nou i mam tylko nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli pożegnać się z nim tak, jak na to zasługuje – mówił hiszpański trener cytowany przez ESPN.

– Jest najlepszym graczem wszech czasów. W ostatnich dziesięcioleciach Barcelona przeżyła prawdziwy boom i bez niego nie byłoby to możliwe. I nie mówię tu o liczbach, ale o wpływie na grę, urodzie, estetyce, skuteczności – wszystkim – kontynuował Guardiola.

– Nikt by nie pomyślał, że zakończy się w ten sposób. Wiem, że prezydent Laporta bardzo szanuje Leo i powiedział, że Messi zasługuje na odpowiednie pożegnanie. Leo pomógł rozwijać się Barcelonie. Kiedy ktoś jest tak wspaniały, zasługuje na godne pożegnanie – zaznaczył Hiszpan.

– Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, kiedy będę na swoim miejscu i będę mógł wstać, oklaskiwać go i pożegnać się z nim tak, jak Leo na to zasługuje. I wiem, że Joan Laporta spróbuje sprowadzić Messiego z powrotem i Leo też. On i jego rodzina zobaczą miłość, jaką wszyscy fani Barcelony odczuwają za wdzięczność i szacunek, jaki okazał klubowi – zakończył menedżer Manchesteru City.

