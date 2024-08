James Rodriguez wraca do Europy. Niespodziewany wybór klubu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

James Rodriguez po raz drugi zagra w Hiszpanii

James Rodriguez w sierpniu rozstał się z Sao Paulo. Kolumbijczyk w Brazylii spędził rok – rozegrał 22 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asyst. Wszystko wskazywało na to, że 33-letni pomocnik zdecyduje się na powrót do Europy, którą opuścił w lecie 2023 roku. Wtedy to właśnie ekipa SPFC sprowadziła go jako wolnego zawodnika.

Kolejnym przystankiem w karierze byłego piłkarza Realu Madryt i Bayernu Monachium będzie Rayo Vallecano. Fabrizio Romano potwierdził, że Rodriguez porozumiał się z drużyną ze Campo de Fútbol de Vallecas w kwestii warunków kontraktu. Ten ma obowiązywać do końca trwającego sezonu. W umowie zawarto opcję przedłużenia o kolejny rok.

Dla Jamesa Rodrigueza będzie to siódmy klub w Europie i drugi w La Liga. W CV reprezentanta Kolumbii widnieją takie zespoły jak Porto, Monaco, Real, Bayern, Everton i Olympiakos. Poza Starym Kontynentem ofensywny pomocnik występował w Envigado (Kolumbia), Banfield (Argentyna), Al-Rayyan (Katar) i Sao Paulo (Brazylia).