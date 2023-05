PressFocus Na zdjęciu: Andoni Iraola

Andoni Iraola pracuje w Rayo Vallecano od 2020 roku

Wykonał w klubie świetną pracę, awansując z nim do La Ligi, a także notując tam wyniki ponad stan

Mówiło się o przenosinach trenera do lepszego zespołu, ale według hiszpańskich mediów jest on bliski przedłużenia umowy z drużyną z Madrytu

Iraola na dłużej w Rayo Vallecano – wielki transfer musi zaczekać

Andoni Iraola wykonuje fantastyczną pracę w Rayo Vallecano. Przejął klub w 2020 roku i już w pierwszym sezonie awansował z zespołem do La Ligi. Jego drużyna stała się synonimem “pogromcy gigantów”, bo fantastycznie radzi sobie w starciach z Realem Madryt czy Barceloną. Imponuje też sam wyczerpujący fizycznie styl zespołu czy jego wyniki w Pucharze Króla.

Głównym architektem sukcesów klubu ze stolicy jest właśnie szkoleniowiec. Powszechnie uważa się, że dobił on już do sufitu, prowadząc Rayo. Eksperci powtarzali, że powinien rozglądnąć się za większą marką, która pozwoli mu pokazać się na jeszcze większej scenie.

A jednak, jak donosi AS, Iraola jest bliski przedłużenia wygasającej umowy. Poprosił jedynie o zachowanie trzonu drużyny. Przed Rayo wyjątkowy sezon, podczas którego klub będzie świętował swoje stulecie. W Hiszpanii traktowane jest to niezwykle poważnie. Fani liczą, że na tę podniosłą okazję drużyna zadebiutuje też w europejskich pucharach. Na ten moment traci zaledwie punkt do Girony, której siódma lokata oznacza awans do kwalifikacji Ligi Konferencji.

Najbliższym wyzwaniem Rayo będzie wyjazdowe starcie z Realem Betis.

