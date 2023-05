Chelsea musi w najbliższym oknie transferowym urządzić wyprzedaż. Na liście do odejścia wysoko znajduje się Pierre-Emerick Aubameyang. Jeszcze niedawno media sugerowały, że The Blues rozwiążą kontrakt z Gabończykiem, by ten mógł związać się z Barceloną. Teraz przekonują jednak, że londyńczycy oczekują za swojego gracza niewielkiej kwoty odstępnego.

PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Chelsea będzie musiała latem pozbyć się wielu graczy

Jednym z nich jest Pierre-Emerick Aubameyang. The Blues zamierzało rozwiązać z nim umowę, byle usunąć piłkarza z listy płac

Mirror donosi jednak, że londyńczycy będą oczekiwać za Gabończyka kwotę rzędu 4-5 milionów euro. To może utrudnić jego wymarzony powrót do Barcelony

Chelsea nie odda Aubameyanga za darmo. Co na to Barcelona?

Fatalny sezon Chelsea wymusi na klubie letnią wyprzedaż. Kupno piłkarzy za blisko 700 milionów euro musi zostać zrekompensowane, a i czysto personalnie szatnia The Blues pęka w szwach. Jednym z faworytów do odejścia ze Stamford Bridge jest Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk został kupiony rok temu za 12 milionów euro z Barcelony i nie spełnił oczekiwań. Pozostaje jedynie rezerwowym.

Jeszcze niedawno angielskie media przekonywały, że klub pozwoli napastnikowi odejść za darmo, byle tylko pozbyć się go z listy płac. Tajemnicą poliszynela jest, iż 33-latek marzy o powrocie do zespołu Blaugrany. Ta, z kolei, chętnie przyjęłaby snajpera z powrotem jako uzupełnienie dla Roberta Lewandowskiego. Mirror ma jednak nowe informacje. Chelsea, by poprawić swoją sytuację finansową, oczekuje za podopiecznego 4-5 milionów euro. To kwota, którą chętnie chcą zapłacić ponoć oba kluby z Mediolanu, ale która może stanowić problem dla pogrążonej w kryzysie ekonomicznym Dumie Katalonii.

Aubameyang wystąpił w tym sezonie w 21 spotkaniach Chelsea we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy gole i asystę.

