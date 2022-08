Pressfocus Na zdjęciu: Sztab szkoleniowy FC Barcelony

Sporo niewiadomych jest w składzie FC Barcelony przed meczem z Realem Sociedad. 1. kolejka La Liga uwidoczniła wiele problemów, z którymi poradzić sobie musi Xavi Hernandez. Wiele z nich zaczyna się już przy wyborze wyjściowego składu.

Wobec rozczarowującego meczu z Rayo Vallecano w składzie FC Barcelony może dojść do wielu zmian

Największą niewiadomą jest obsada prawej strony obrony

Dzienniki hiszpańskie nie są zgode także co do tego, kto będzie partnerował Lewandowskiemu w ataku

Xavi może zdecydować się na wiele zmian w składzie

W meczu z Rayo Vallecano Xavi Hernandez zdecydował się na klasyczne dla FC Barcelony ustawienie 4-3-3, które zawiodło. Przede wszystkim jednak wydaje się, że wybrał niewłaściwych wykonawców. Nietrafionymi decyzjami okazało się wystawienie w wyjściowym składzie Gaviego, a także postawienie na prawej obronie na Ronalda Araujo. Z tego względu hiszpańskie media spodziewają się wielu roszad w składzie na mecz z Realem Sociedad.

Najwięcej wątpliwości dotyczy obsady prawej flanki. Na tej pozycji swoje atuty traci Ronald Araujo, który nie podłączał się tydzień temu do ataków, a zdarzały mu się nawet błędy w defensywie. Dzienniki Sport i Mundo Deportivo przewidują, że tym razem w wyjściowym składzie na prawej obronie wybiegnie Sergi Roberto, a Urugwajczyk stworzy parę środkowych stoperów z Garcią lub Christensenem. Zupełnie inny pomysł ma jednak AS. Zdaniem jego dziennikarzy Xavi może zdecydować się na wariant z trójką stoperów, a na ławce mecz zacząłby wówczas Jordi Alba.

⚽ El Barça pasa un examen ante la Real con el Madrid ya líder



⌚ 22.00h



🏟 Reale Arena



✍ @gbsans https://t.co/QJlRqrCC9d pic.twitter.com/JVOWiKpwfE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 21, 2022

Doświadczony Hiszpan zaprezentował się w meczu 1. kolejki na tyle słabo, że media bliskie Blaugranie informowały, iż szanse w wyjściowym składzie otrzyma Alejandro Balde. Nie pokrywa się to jednak z przewidywaniami hiszpańskich dzienników.

Miejsce zawieszonego za czerwoną kartkę Sergio Busquetsa powinien zająć Miralem Pjanić, z którego pracy na treningach zadowolony jest Xavi. W przodzie pewne miejsce mają Robert Lewandowski i Ousmane Dembele, natomiast Raphinhę może zastąpić Ansu Fati, który dał dobrą zmianę w ubiegłą sobotę. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze Mundo Deportivo. AS i Marca uważają, że Hiszpan owszem wyjdzie w wyjściowym składzie, ale kosztem Dembele.

Wątpliwości nie ma co do zestawienia Realu Sociedad. Dzienniki są zgodne co do tego, że w obronie wystąpią Aritz, Zubeldia, Le Normand i Aihen. Przed nimi w linię pomocy utworzą Brais Mendez, Zubimendi, Silva i Merino, a na szpicy zagrają Isak i Takefuso Kubo.

Przewidywany skład FC Barcelony według Mundo Deportivo: Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Christensen, García, Alba – De Jong, Pjanić, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati.

Przewidywany skład FC Barcelony według Sportu: Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Araujo, García, Alba – Pedri, Pjanić, De Jong – Raphinha, Lewandowski, Dembele

Przewidywany skład FC Barcelony według Marki: Ter Stegen – Roberto, Araujo, García, Alba – Pedri, Pjanić, De Jong – Raphinha, Lewandowski, Fati

Przewidywany skład FC Barcelony według ASa: Ter Stegen – Araujo, Christensen, García – Pedri, Pjanić, De Jong, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Fati