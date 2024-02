Źródło: Goal.pl / All About Argentina

fot. Imago / Belga Na zdjęciu: Eden Hazard

Były zawodnik Realu Madryt i reprezentacji Belgii odpowiedział na pytanie, kto ma większy piłkarski talent

Eden Hazard do tablicy wywołał Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo

33-latek w październiku minionego roku ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

Hazard o Messim i Ronaldo

Eden Hazard ma 33 lata. Mimo wszystko w październiku minionego roku podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Ostatnio były reprezentant Belgii pozwolił sonie na udzielanie wypowiedzi mediom.

– Który zawodnik jest ode mnie lepszy pod względem talentu piłkarskiego? Indywidualnie Messi jest prawdopodobnie jedyny. Podobało mi się oglądanie go w Barcelonie – mówił Hazard w rozmowie All About Argentina.

– Cristiano jest większym zawodnikiem ode mnie, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o samą piłkę nożną, nie sądzę, że jest lepszy – dodał Belg.

Hazard w trakcie swojej kariery bronił barw: Lille, Chelsea czy Realu Madryt. W reprezentacji Belgii zawodnik wystąpił natomiast w 126 spotkaniach, notując w nich 33 trafienia.