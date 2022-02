PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Już w najbliższą niedzielę będziemy świadkami hitowego starcia w Primera Division, w którym Barcelona podejmie na Camp Nou Atletico Madryt. Jak donoszą dziś media z Półwyspu Iberyjskiego w hiszpańskim klasyku z powodu kontuzji nie zagra Antoine Griezmann. Pod znakiem zapytania stoją również występy w tym spotkaniu Marcosa Llorente i Geoffreya Kondogbi.

Griezmann nie zagra z Barceloną

Występ Llorente i Kondogbi pod znakiem zapytania

Być może od pierwszej minuty zadebiutuje w Atletico Daniel Wass

Hiszpański klasyk z walką o Ligę Mistrzów w tle

Jeszcze kilka dni temu można było się zastanawiać czy wypożyczony z Barcelony do Atletico Griezmann zagra w niedzielnym spotkaniu. Dzisiaj jednak większość hiszpańskich mediów donosi, że Francuz nie będzie zdolny do gry.

Nieco lepiej sprawa ma się w przypadku Marcosa Llorente i Geoffreya Kondogbi. Jak podaje “AS” obaj trenowali dziś z zespołem Atletico i jest szansa, że będą mogli wystąpić w niedzielnym spotkaniu. Niewątpliwie brak możliwości skorzystania z tej dwójki przy braku Griezmanna byłby sporym kłopotem dla Diego Simeone, który znacznie musiałby namieszać w składzie rojiblancos. Media spekulują, że od pierwszej minuty może wystąpić nowy nabytek Atletico Daniel Wass. W takiej sytuacji Marcos Llorente zostałby przesunięty do środka pola.

Starcie Atletico z Barceloną ma ogromne znaczenie dla układu tabeli hiszpańskiej Primera Division. Duma Katalonii zajmująca piąte miejsce w tabeli traci jedno oczko do czwartego zespołu z Madrytu. Spotkanie może być bardzo istotne pod względem awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. To nie jest najlepszy sezon w wykonaniu obu drużyn, ale brak awansu jednej z nich do Champions League byłby sporym zaskoczeniem.

