Antoine Griezmann kończy jeden ze swoich najlepszych sezonów w ostatnich latach. Co ciekawe, francuskie media uważają, że z tego powodu ich rodak może opuścić Atletico Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann zdecydowanie odżył po powrocie do Atletico Madryt

Francuz ma za sobą świetny sezon. Był bez wątpienia jednym z najlepszych zawodników La Ligi

Francuskie media uważają, że dobra forma może zwiastować transfer. Rojiblancos będą potrzebować pieniędzy, a inne kluby mogą być skłonne zapłacić znaczne pieniądze za napastnika w takiej formie

Griezmann zostanie bohaterem letniego transferu?

Antoine Griezmann wrócił do Atletico Madryt latem 2021 roku. Jednak dopiero w kończącym się sezonie dał się na nowo poznać jako lider zespołu z Civitas Metropolitano. Diego Simeone mógł korzystać z niego jako z napastnika lub pomocnika, a Francuz gwarantował mu gole, asysty i zwycięstwa.

Do tej chwili nie pojawiało się wiele doniesień medialnych na temat 32-latka. Wydawało się bowiem, że w Madrycie ma swoje miejsce na ziemi. Dziennikarz L’Equipe uważa jednak, że tak świetna forma może zwiastować transfer. Atletico znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a Griezmann z pewnością wzbudza zainteresowanie wielu klubów skłonnych do znacznej inwestycji. Mimo tego nawet francuskie źródło podkreśla, że na ten moment otoczenie gracza nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie odejścia. Nie jest to jednak wykluczone.

Griezmann rozegrał w tym sezonie 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 16 bramek i 17 asyst.

Czytaj więcej: Tottenham podjął decyzję względem wypożyczonego snajpera.

Villarreal Atletico Madryt 2.75 3.60 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2023 16:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin