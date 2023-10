Głosy przed El Clasico. “Lewandowski to nie zawodnik pokroju Neymara”

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sobotę odbędzie się El Clasico, a więc starcie Barcelona – Real

Niewykluczone, że w starciu na szczycie La Liga zabraknie największej gwiazdy Blaugrany

Robert Lewandowski walczy z czasem. Czego powinniśmy spodziewać się, jeżeli zdoła się wykurować?

Borek o Lewandowskim przed El Clasico: teraz to wyprawa w nieznane

Robert Lewandowski w tym sezonie opuścił już łącznie cztery mecze – dwa w reprezentacji Polski i dwa w La Liga. To efekt kontuzji, jakiej napastnik doznał w spotkaniu z FC Porto w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. 35-latek nie będzie gotowy do gry także w starciu z Szachtarem Donieck. Obecnie trwa walka z czasem, by snajper wrócił do dyspozycji Xaviego na El Clasico.

Jeżeli Lewandowski zdoła “wykurować się” na hitowe spotkanie Barcelona – Real, czego powinniśmy się po nim spodziewać? O w programie Moc Futbolu na Kanale Sportowym mówił Mateusz Borek:

– Dla nas obecność polskiego piłkarza w El Clasico to jest świętość. Po zakończeniu karieru przez Lewandowskiego możemy długo nie doczekać się kolejnego naszego gracza w takim meczu. Robert zawsze kojarzył mi się z tym, że jest zawodnikiem, który w wielkich starciach prezentuje się bardzo dobrze, kiedy gra regularnie, kiedy jest we właściwym rytmie, nabiegany, napakowany i nastrzelany. Sam nie wiem, na co będzie stać Lewego w El Clasico nawet jeśli medycy postawią go na nogi. Bo to też nie jest piłkarz pokroju Neymara, że wejdzie na 30 minut i swoim balansem ciała, jednym dryblingiem jest w stanie rozstrzygnąć losy meczu. On potrzebuje regularności, teraz to wyprawa w nieznane.